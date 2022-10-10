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38 минут назад

В ЕС отреагировали на ракетные удары по Украине

Lenta.ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил ракетные удары, которым подверглись украинские города, в том числе Киев, утром в понедельник, 10 октября. Его слова приводит ТАСС.

«Я осуждаю их [атаки на Киев] самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину», — заявил Боррель.

Он также пообещал, что Киев получит дополнительную военную поддержку со стороны ЕС. По словам дипломата, помощь «уже в пути».

Утром 10 октября в разных частях Киева прогремели взрывы. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу. После этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.

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