В ЕС отреагировали на ракетные удары по Украине

Он также пообещал, что Киев получит дополнительную военную поддержку со стороны ЕС . По словам дипломата, помощь «уже в пути».

Утром 10 октября в разных частях Киева прогремели взрывы. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу. После этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.