В ЕС отреагировали на ракетные удары по Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил ракетные удары, которым подверглись украинские города, в том числе Киев, утром в понедельник, 10 октября. Его слова приводит ТАСС.
«Я осуждаю их [атаки на Киев] самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину», — заявил Боррель.
Он также пообещал, что Киев получит дополнительную военную поддержку со стороны ЕС. По словам дипломата, помощь «уже в пути».
Утром 10 октября в разных частях Киева прогремели взрывы. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу. После этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.