В Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В МИДЕИ заявили, что три российские крылатые ракеты, выпущенные с военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство Молдавии, проследовав через него в районе села Колбасна (территория непризнанной Приднестровской Молдавской республики — прим. «Ленты.ру») и города Сороки.
Глава МИДЕИ Нику Попеску также вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений в связи со случившимся.
Утром в понедельник, 10 октября, по нескольким регионам и городам Украины прокатилась череда взрывов. Отмечается, что по ряду объектов инфраструктуры на территории республики были нанесены ракетные удары.