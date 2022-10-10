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35 минут назад

В Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики

Lenta.ru

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В МИДЕИ заявили, что три российские крылатые ракеты, выпущенные с военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство Молдавии, проследовав через него в районе села Колбасна (территория непризнанной Приднестровской Молдавской республики — прим. «Ленты.ру») и города Сороки.

Глава МИДЕИ Нику Попеску также вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений в связи со случившимся.

Утром в понедельник, 10 октября, по нескольким регионам и городам Украины прокатилась череда взрывов. Отмечается, что по ряду объектов инфраструктуры на территории республики были нанесены ракетные удары.

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