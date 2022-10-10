В Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МИДЕИ заявили, что три российские крылатые ракеты, выпущенные с военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство Молдавии, проследовав через него в районе села Колбасна (территория непризнанной Приднестровской Молдавской республики — прим. «Ленты.ру») и города Сороки.

Глава МИДЕИ Нику Попеску также вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений в связи со случившимся.