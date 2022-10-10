Взрывы на Украине: последствия и официальные заявления

Утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

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Заявления украинских чиновников

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания в объекты критической инфраструктуры города.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повреждения получили энергообъекты по всей стране - «Киевщина и Хмельниччина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг».

«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий», - призвал Зеленский.

Также он сообщил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.

Последствия

В киевской администрации УНН заявили, что в городе погибли пятеро человек, более 30 получили ранения. Шесть автомобилей загорелось, еще 15 были повреждены.

В киевском и харьковском метро остановили движение поездов, метрополитены работают в качестве укрытий.

В некоторых районах Тернополя, Хмельницкого, Житомира, Львова, Днепра, Винницы и Ровенской области пропали электричество, вода и сотовая связь. Харьков оказался полностью обесточен, по всему Львову также нет света и воды.

В «Укрэнерго» заявили, что перебои со светом возможны по всей территории Украины.

В результате взрывов была повреждена контактная сеть железной дороги на Западной Украине. Укрзалізниця предупредила, что возможны задержки поездов.