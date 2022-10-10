«Укрэнерго» допустило отключение электричества по всей Украине

«Укрэнерго» не исключает того, отключение электричества распространится на всю Украину. Соответствующее заявление было сделано в Telegram-канале оператора системы передачи электроэнергии.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пока насчитывается 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве, которые были повреждены в результате взрывов.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба указал на наличие взрывов на критической инфраструктуре в трех районах Киевской области.