«Укрэнерго» допустило отключение электричества по всей Украине

«Укрэнерго» не исключает того, отключение электричества распространится на всю Украину. Соответствующее заявление было сделано в Telegram-канале оператора системы передачи электроэнергии.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пока насчитывается 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве, которые были повреждены в результате взрывов.
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба указал на наличие взрывов на критической инфраструктуре в трех районах Киевской области.
10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате взрывов город полностью обесточен. Он указал на отсутствие света и воды.