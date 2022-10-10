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24 минуты назад

Зеленский заявил, что Шольц по его просьбе немедленно проведет заседание G7

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц по его просьбе срочно созовет заседание группы стран Группы семи.

Зеленский договорился с Шольцем о срочном заседании G7
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Договорились с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, председательствующим в G7, о срочном заседании группы", - написал он в понедельник в Twitter по итогам телефонного разговора с главой германского правительства.

По словам Зеленского, запланировано его выступление на заседании.

"Мы также обсудили вопрос усиления давления на РФ и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - добавил президент Украины.

Украинские власти и СМИ сообщают утром в понедельник о серии взрывов в Киеве, а также в других регионах Украины, в том числе в Днепропетровской области, Одессе и Харькове.

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