Зеленский договорился с Шольцем о срочном заседании G7

"Договорились с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, председательствующим в G7, о срочном заседании группы", - написал он в понедельник в Twitter по итогам телефонного разговора с главой германского правительства.

"Мы также обсудили вопрос усиления давления на РФ и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - добавил президент Украины.

Украинские власти и СМИ сообщают утром в понедельник о серии взрывов в Киеве, а также в других регионах Украины, в том числе в Днепропетровской области, Одессе и Харькове.