Премьер Украины Шмыгаль: в Киеве и 8 регионах повреждены 11 инфраструктурных объектов

В результате ракетных ударов утром 10 октября на Украине повреждено 11 инфраструктурных объектов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», — посчитал Шмыгаль уничтоженную инфраструктуру.