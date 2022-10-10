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1 час назад

На Украине посчитали уничтоженную инфраструктуру

Lenta.ruиещё 6

Премьер Украины Шмыгаль: в Киеве и 8 регионах повреждены 11 инфраструктурных объектов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В результате ракетных ударов утром 10 октября на Украине повреждено 11 инфраструктурных объектов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», — посчитал Шмыгаль уничтоженную инфраструктуру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Кроме того, Зеленский обсудил с канцлером Германии усиление давления на Россию, а также помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

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