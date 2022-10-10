Кулеба прервал тур по Африке после взрывов на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил завершить первое в истории украинской дипломатии африканское турне, передает РИА «Новости». По данным агентства, соответствующее решение глава украинского МИД принял на фоне взрывов в Киеве и других городах страны.

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«Я прерываю свой тур по Африке и немедленно возвращаюсь на Украину», — отметил Кулеба.

Как указал глава МИД Украины, ведомство активно взаимодействует с союзниками страны с утра 10 октября. Кулеба также подчеркнул, что ведет с партнерами Киева диалог для «координации решительного ответа».

Информация о взрывах в Киеве появилась в украинских СМИ и Telegram-каналах 10 октября. Как заявил мэр города Виталий Кличко, соответствующие звуки были слышны в центре столицы Украины. По информации местных изданий, взрывы произошли не только в Киеве, но и в Житомирской и Киевской областях, а также других частях страны.