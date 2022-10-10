Чавушоглу и Кулеба обсудили по телефону взрывы на Украине

Министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба обсудили по телефону последние события на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Турции.

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«После нападений на некоторые города Украины сегодня утром министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и обменялся мнениями о последних событиях», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба прервал первое в истории украинской дипломатии африканское турне на фоне взрывов в городах Украины.

Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетные удары также попали Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Некоторые регионы остались без электричества и воды.