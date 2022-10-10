Чавушоглу и Кулеба обсудили по телефону взрывы на Украине

Министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба обсудили по телефону последние события на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Турции.
«После нападений на некоторые города Украины сегодня утром министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и обменялся мнениями о последних событиях», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба прервал первое в истории украинской дипломатии африканское турне на фоне взрывов в городах Украины.
Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетные удары также попали Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Некоторые регионы остались без электричества и воды.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихает по всей стране, а в результате попадания ракет есть погибшие и раненые.