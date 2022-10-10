Украинские СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве

Также местные издания заявили, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровенской областях.
Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Как заявлял президент Владимир Зеленский, удары пришлись по критической инфраструктуре по всей стране. Он призвал граждан сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила осторожности — в происшествиях уже есть погибшие и раненые.
В результате ударов некоторые города оказались частично или полностью обесточены. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, в городе нет света и воды. Во Львове приостановлена работа ТЭЦ, некоторые районы остались без электричества.