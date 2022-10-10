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11 минут назад

Украинские СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также местные издания заявили, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровенской областях.

Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Как заявлял президент Владимир Зеленский, удары пришлись по критической инфраструктуре по всей стране. Он призвал граждан сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила осторожности — в происшествиях уже есть погибшие и раненые.

В результате ударов некоторые города оказались частично или полностью обесточены. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, в городе нет света и воды. Во Львове приостановлена работа ТЭЦ, некоторые районы остались без электричества.

В мире,взрывы киев,Владимир Зеленский,
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