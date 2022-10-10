Украинские СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также местные издания заявили, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровенской областях.

Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Как заявлял президент Владимир Зеленский, удары пришлись по критической инфраструктуре по всей стране. Он призвал граждан сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила осторожности — в происшествиях уже есть погибшие и раненые.