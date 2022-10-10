Лукашенко пригрозил Украине ответом в случае нападения на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о якобы готовящемся нападении со стороны Украины, в связи с чем политик пригрозил Киеву ответом. Цитату приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории"», — приводят цитату Лукашенко.
Ранее он также заявил, что его «по неофициальным каналам» предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины. На совещании с военными и силовиками он призвал их продумать, как защищать страну в случае нападения.