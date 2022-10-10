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18 минут назад

СМИ: Харьков полностью обесточен

Лера Букина

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате взрывов город полностью обесточен, передает РИА Новости.

СМИ: Харьков полностью обесточен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на отсутствие света и воды.

10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.

В Telegram-каналах сообщили о мощном возгорании на киевской ТЭЦ.

Информация о нанесении ударов по критической инфраструктуре на всей территории Украины была подтверждена президентом Украины Владимиром Зеленским.

В школах Киева прекратили занятия. Речь идет не только об очном обучении, но и о дистанционном. Также украинские власти решили перевести все станции метро Киева в режим укрытий. Движения поездов нет.

В мире,взрывы киев,Владимир Зеленский,
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