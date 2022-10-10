СМИ: Харьков полностью обесточен

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате взрывов город полностью обесточен, передает РИА Новости.
Он указал на отсутствие света и воды.
10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.
В Telegram-каналах сообщили о мощном возгорании на киевской ТЭЦ.
Информация о нанесении ударов по критической инфраструктуре на всей территории Украины была подтверждена президентом Украины Владимиром Зеленским.
В школах Киева прекратили занятия. Речь идет не только об очном обучении, но и о дистанционном. Также украинские власти решили перевести все станции метро Киева в режим укрытий. Движения поездов нет.