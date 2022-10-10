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41 минуту назад

Соседствующий с «Северным потоком» датский остров лишился электричества

Лера Букина

Датский остров Борнхольм полностью лишился электричества. Об этом проинформировало издание TV2.

Остров располагается рядом с нитками газопровода «Северный поток». Отмечается, что в настоящее время власти приняли меры для обнаружения причины сбоя. Пока информации об этом нет.

Напомним, что диверсия произошла 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Сегодня сообщалось, что во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Харьковской областях Украины, а также в Киеве после взрывов появились проблемы с электричеством и мобильной связью. 10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на оператора энергосистемы National Grid, сообщило, что в связи с нехваткой российских энергоресурсов Великобритания не исключает систематического отключения электричества предстоящей зимой.

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