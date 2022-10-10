Украинские СМИ сообщили об отмене занятий в школах Киева

В школах Киева прекращены занятия, даже дистанционные. Об этом со ссылкой на родителей учеников сообщило в своем Telegram-канал украинское издание «Страна.ua».
«В киевских школах прекратили даже дистанционное обучение. А на западной Украине школы в регионах переводят на удаленку», - отмечается в сообщении.
Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице, Кривом Роге, Ровенской области. В некоторых районах городов пропали электричество, вода и сотовая связь.
В Киеве все станции метро перевели в режим укрытий, движение поездов полностью остановили. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания в объекты критической инфраструктуры города.