Зеленский: удары нанесены по критической инфраструктуре всей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по критической инфраструктуре на всей территории Украины. Как сообщает РИА Новости, он записал видео из двора своего офиса в Киеве.

Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Первые сообщения поступили из Киева — там удары пришлись по Шевченковскому и Соломенскому районам столицы. Позднее СМИ стали сообщать о взрывах в других городах, в том числе во Львове, Житомире, Днепре, Хмельницком, Тернополе, Харькове и других городах. Местами в населенных пунктах отключился свет и водоснабжение.