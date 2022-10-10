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19 минут назад

Зеленский: удары нанесены по критической инфраструктуре всей Украины

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по критической инфраструктуре на всей территории Украины. Как сообщает РИА Новости, он записал видео из двора своего офиса в Киеве.

«Удары нанесены в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях Украины», — заявил он.

Зеленский призвал граждан сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила осторожности.

Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Первые сообщения поступили из Киева — там удары пришлись по Шевченковскому и Соломенскому районам столицы. Позднее СМИ стали сообщать о взрывах в других городах, в том числе во Львове, Житомире, Днепре, Хмельницком, Тернополе, Харькове и других городах. Местами в населенных пунктах отключился свет и водоснабжение.

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