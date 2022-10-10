СМИ: в родном городе Зеленского прогремели взрывы

В Кривом Роге , родном городе президента Украины Владимира Зеленского , прогремели взрывы. Об этом сообщает 1kr.ua.

Глава местной администрации Александр Вилкул заявил, что звуки взрывов были связаны с работой системы ПВО.

«Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги», - подчеркнул он.

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В некоторых районах городов пропали электричество, вода и сотовая связь.