Депутат Рады заявил о взрывах в Одессе

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко рассказал о взрывах в Одессе. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Как заявлял президент Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихала по всей стране — по его словам, в происшествиях есть погибшие и пострадавшие. Он призвал украинцев не покидать укрытий.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Житомире, Днепре, Хмельницком, Тернополе, Львове, Кривом Роге, Виннице и Ровенской области. В некоторых районах повреждена критическая инфраструктура — глава областной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области нанесены удары по объектам энергетики. Также стало известно, что энергетические объекты были повреждены в Житомирской области.