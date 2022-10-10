Депутат Рады заявил о взрывах в Одессе

Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Как заявлял президент Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихала по всей стране — по его словам, в происшествиях есть погибшие и пострадавшие. Он призвал украинцев не покидать укрытий.