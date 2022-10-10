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4 минуты назад

В метро Харькова остановили движение поездов

Мария Иванова

Утром 10 октября в харьковском метро остановили движение поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена.

В метро Харькова остановили движение поездов
Фото: ТАССТАСС

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» - сказано в сообщении.

По данным Objectiv.tv, в Харькове произошло как минимум четыре взрыва. В некоторых районах города пропало электричество.

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В некоторых районах городов пропали электричество, вода и сотовая связь.

В Киеве все станции метро перевели в режим укрытий, движение в подземке полностью остановили.

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