СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщают, что в Киеве прогремели новые взрывы, передает РБК.

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Сообщается, что в городе вновь сработали системы противовоздушной обороны.

Очевидцы заявляют о нескольких новых взрывах.

По их словам, они прогремели в центре Киева рядом со зданием СБУ.

10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.

Важные объекты инфраструктуры подверглись ракетному удару на Украине. В Telegram-каналах сообщают о мощном возгорании на киевской ТЭЦ. В Житомирской области были повреждены объекты энергетики. Кроме того, в городе Конотоп ракета ударила по машиностроительному заводу.

В официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации сообщили, что власти Украины приняли решение полностью приостановить движение поездов киевского метро.

Также харьковский метрополитен проинформировал о приостановке движения поездов. Он сослался на «технические причины».