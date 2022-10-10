СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве

Сообщается, что в городе вновь сработали системы противовоздушной обороны.
Очевидцы заявляют о нескольких новых взрывах.
По их словам, они прогремели в центре Киева рядом со зданием СБУ.
10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.
Важные объекты инфраструктуры подверглись ракетному удару на Украине. В Telegram-каналах сообщают о мощном возгорании на киевской ТЭЦ. В Житомирской области были повреждены объекты энергетики. Кроме того, в городе Конотоп ракета ударила по машиностроительному заводу.
В официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации сообщили, что власти Украины приняли решение полностью приостановить движение поездов киевского метро.
Также харьковский метрополитен проинформировал о приостановке движения поездов. Он сослался на «технические причины».
Украинские железные дороги осведомили о наличии повреждений контактной сети на Западной Украине и возможной задержке поездов.