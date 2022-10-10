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13 минут назад

ТАСС: взрывы прогремели в Днепропетровской области

Алиса Селезнёва

Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины. Об этом со ссылкой на заявление областной госадминистрации пишет ТАСС.

ТАСС: взрывы прогремели в Днепропетровской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти региона отметили, что на местах взрывов работают все экстренные службы.

«Есть погибшие и раненые. Не выходите из укрытий. Остается угроза ракетных ударов», - заявил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко.

Утром 10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. По словам президента Владимира Зеленского, она объявлена по всей стране.

Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. Глава областной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры. Также стало известно, что объекты энергетики были повреждены в Житомирской области.

Украинские железные дороги проинформировали о наличии повреждений контактной сети на Западной Украине и возможной задержке поездов.

В мире,Максим Козицкий,Владимир Зеленский,Укрзализныця,
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