Украинцев предупредили о задержках поездов

В результате взрывов повреждена контактная сеть железной дороги на Западной Украине. Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegram-канале.

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В компании заявили, что возможны задержки поездов.

В Укрзализныця сообщили, что взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, но вокзал работает. Западный и восточный подземные переходы выполняют роль укрытия.

«Включаем железные нервы и продолжаем движение», - заявили в компании.

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В некоторых районах городов пропали электричество, вода и сотовая связь.