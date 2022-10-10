Во Львовской области сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре

Во Львовской области были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры. Как пишет РБК, об этом заявил глава областной администрации Максим Козицкий.
Как сообщает РИА Новости, мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. Сейчас в городе приостановлена работа ТЭЦ, некоторые районы остались без света.
Напомним, что 10 октября взрывы прогремели во многих городах Украины — Киеве, Харькове Житомире, Днепре, Хмельницком. В Тернополе и Харькове после ударов в некоторых районах отключился свет.
Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихает по всей стране — по его словам, в инцидентах есть погибшие и раненые. Он призвал украинцев не покидать укрытий.