Во Львовской области сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре

Во Львовской области были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры. Как пишет РБК, об этом заявил глава областной администрации Максим Козицкий.

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Как сообщает РИА Новости, мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. Сейчас в городе приостановлена работа ТЭЦ, некоторые районы остались без света.

Напомним, что 10 октября взрывы прогремели во многих городах Украины — Киеве, Харькове Житомире, Днепре, Хмельницком. В Тернополе и Харькове после ударов в некоторых районах отключился свет.