Мэр финского города Турку потребовала убрать консульство России

Мэр Турку Минна Арве потребовала, чтобы МИД страны закрыл консульство России в финском городе. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку», — написала она.

Арве пояснила, что у жителей города больше нет интереса в получении туристических виз в Россию из-за боевых действий на Украине. При этом она считает, что помощь россиянам можно оказывать в посольстве России в Хельсинки.