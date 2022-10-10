Мэр финского города Турку потребовала убрать консульство России

Мэр Турку Минна Арве потребовала, чтобы МИД страны закрыл консульство России в финском городе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку», — написала она.
Арве пояснила, что у жителей города больше нет интереса в получении туристических виз в Россию из-за боевых действий на Украине. При этом она считает, что помощь россиянам можно оказывать в посольстве России в Хельсинки.
Еще весной мэрия Турку расторгла договор аренды на несколько объектов недвижимости с генеральным консульством России. Это также произошло из-за российской специальной операции на Украине. Тогда же в Финляндии решили избавиться от памятника Владимиру Ленину в историческом центре города Турку. Такое же решение приняли власти города Котка — там был последний крупный памятник Ленину в Финляндии.