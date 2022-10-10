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25 минут назад

СМИ сообщили о сильном пожаре на киевской ТЭЦ

Лера Букина

Важные объекты инфраструктуры подверглись ракетному удару на Украине. В Telegram-каналах сообщают о мощном возгорании на киевской ТЭЦ, передает RT.

Отмечается, что в Житомирской области были повреждены объекты энергетики. Кроме того,

в городе Конотоп ракета ударила по машиностроительному заводу.

Ранее в Telegram-канале госадминистрации Днепропетровской области сообщили о взрывах. Там подчеркнули, что в настоящее время экстренные службы пребывают на местах взрывов. Власти обратились к жителям с просьбой не уходить с мест укрытий.

Утром 10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Как стало известно, взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей стране.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
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