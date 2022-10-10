Китай надеется на снижение эскалации после взрывов в Киеве

Власти Китая выразили надежду на снижение эскалации ситуации на Украине на фоне сообщений СМИ о нескольких взрывах в Киеве, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС. По ее словам, Пекин продолжает выступать за мирное урегулирование украинского кризиса.

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«Мы обратили на это (взрывы в Киеве. — «Газета.Ru») внимание, Китай надеется на снижение эскалации <…>. Необходимо поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию ситуации», — отметила Мао Нин.

Как указала представитель МИД КНР, китайская сторона рассчитывает, что украинский вопрос будет решен переговорным путем. Мао Нин также подчеркнула, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль для урегулирования ситуации.

Информация о взрывах в Киеве появилась в украинских СМИ и Telegram-каналах 10 октября. Как заявил мэр города Виталий Кличко, соответствующие звуки были слышны в центре столицы Украины. По информации местных изданий, взрывы произошли не только в Киеве, но и в Житомирской и Киевской областях.