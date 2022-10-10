В Киеве полностью остановлено метро

Власти Украины приняли решение полностью приостановить движение поездов киевского метро. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
Отмечается, что подземные станции метрополитена используются как укрытие.
«Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», - говорится в заявлении.
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