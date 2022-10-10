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35 минут назад

В Киеве полностью остановлено метро

Лера Букина

Власти Украины приняли решение полностью приостановить движение поездов киевского метро. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

В Киеве полностью остановлено метро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что подземные станции метрополитена используются как укрытие.

«Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», - говорится в заявлении.

Утром 10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Как стало известно, взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.

Глава областной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Украинские железные дороги проинформировали о наличии повреждений контактной сети на Западной Украине и возможной задержке поездов.

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