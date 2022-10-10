Тайвань отказался идти на компромисс в вопросах свободы

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила об отказе соглашаться на компромисс в вопросах, касающихся суверенитета и демократических свобод. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

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Во время своего выступления на главном национальном празднике, посвященном началу Синьхайской революции в Китае, она отметила, что такое решение является основной позицией жителей острова. «Главный консенсус тайваньского народа и правящих и оппозиционных партий заключается в том, что в вопросах защиты суверенитета и образа жизни, основанного на демократических свободах, нет места для компромисса», — сказала глава администрации Тайваня.

При этом Цай Инвэнь уточнила, что фундаментом для возобновления позитивного развития отношений между Китаем и Тайванем служит мир и стабильность в Тайваньском проливе, наряду со стремлением народа Тайваня к суверенитету, демократии и свободе. Она подчеркнула, что конфронтация не выгодна ни одной из сторон.