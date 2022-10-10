Украинские СМИ заявили о взрывах в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает со ссылкой на украинские СМИ РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, о взрывах со ссылкой на собственные осведомленные источники написало издание Страна.ua.

«Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске», - отмечается в сообщении.

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В ряде районов городов пропали электричество, вода и сотовая связь.