В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
42 минуты назад

Украинские СМИ заявили о взрывах в Ивано-Франковске

Алиса Селезнёва

В Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает со ссылкой на украинские СМИ РИА Новости.

Украинские СМИ заявили о взрывах в Ивано-Франковске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, о взрывах со ссылкой на собственные осведомленные источники написало издание Страна.ua.

«Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске», - отмечается в сообщении.

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В ряде районов городов пропали электричество, вода и сотовая связь.

В Киеве метро было переведено в режим укрытия, движение поездов остановлено. Власти столицы Украины призвали жителей не выходить на улицы, а советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о пяти погибших.

В мире,взрывы киев,Антон Геращенко,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители