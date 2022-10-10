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25 минут назад

СМИ: в Харькове раздались взрывы

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщают, что в Харькове раздаются взрывы. Как пишет РИА Новости, у многих жителей города пропал свет, местами отсутствует водоснабжение.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры.

Напомним, что 10 октября взрывы прогремели во многих городах Украины — Киеве, Житомире, Днепре, Хмельницком. Во Львове и Тернополе после ударов в некоторых районах отключили свет. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихает по всей стране — по его словам, в инцидентах есть погибшие и раненые.

Как отмечал мэр Киева Виталий Кличко, в столице удары прошлись по Шевченковскому и Соломенских районах столицы — сейчас центральные улицы города перекрыты. Он призвал горожан во время воздушной тревоги находится в укрытиях, а также воздержаться от поездок в город. По красной ветке метро остановили движение поездов, все подземные станции будут работать как укрытия.

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