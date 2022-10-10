СМИ: в Харькове раздались взрывы

Украинские СМИ сообщают, что в Харькове раздаются взрывы. Как пишет РИА Новости, у многих жителей города пропал свет, местами отсутствует водоснабжение.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры.

Напомним, что 10 октября взрывы прогремели во многих городах Украины — Киеве, Житомире, Днепре, Хмельницком. Во Львове и Тернополе после ударов в некоторых районах отключили свет. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихает по всей стране — по его словам, в инцидентах есть погибшие и раненые.