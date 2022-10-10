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26 минут назад

СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Мария Иванова

На левом берегу Днепра в Киеве произошли новые взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В некоторых районах городов пропали электричество, вода и сотовая связь.

В Киеве все станции метро перевели в режим укрытий.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания в объекты критической инфраструктуры города.

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