СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

На левом берегу Днепра в Киеве произошли новые взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В некоторых районах городов пропали электричество, вода и сотовая связь.

В Киеве все станции метро перевели в режим укрытий.