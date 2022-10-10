"Украина сегодня - это результат действий Зеленского"

Действия президента Украины Владимира Зеленского привели к тому, что происходит в Киеве на данный момент, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о взрывах в украинской столице, прикрепив к своему посту фото из соцсетей.

Фото: Илья Кива/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Илья Кива/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Украина и Киев сегодня - это результат ранее принятых решений и действий Зеленского", - написал Кива.

Как отметил бывший украинский депутат, президент Украины сделал все для того, чтобы создать текущую ситуацию. При этом Кива так и не уточнил, какие именно шаги Зеленского он имеет ввиду.

Информация о предполагаемых взрывах в Киеве появилась 10 октября. Как заявил мэр города Виталий Кличко, соответствующие звуки были слышны в центре столицы Украины. По информации местных СМИ, взрывы произошли не только в Киеве, но и в Житомирской и Киевской областях.