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26 минут назад

Названо число погибших при взрывах в Киеве

Алиса Селезнёва

В результате взрывов в Киеве погибли пять человек, еще двенадцать получили ранения. Об этом заявил в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, все пострадавшие и погибшие – «гражданские лица».

При этом Геращенко отметил, что «центральные улицы Киева перекрыты правоохранителями», и призвал киевлян оставаться в укрытиях.

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.

По предварительным данным, один из взрывов произошел на Владимирской улице в Киеве недалеко от здания Службы безопасности Украины (СБУ).

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