Названо число погибших при взрывах в Киеве

В результате взрывов в Киеве погибли пять человек, еще двенадцать получили ранения. Об этом заявил в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
По его словам, все пострадавшие и погибшие – «гражданские лица».
При этом Геращенко отметил, что «центральные улицы Киева перекрыты правоохранителями», и призвал киевлян оставаться в укрытиях.
Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.
По предварительным данным, один из взрывов произошел на Владимирской улице в Киеве недалеко от здания Службы безопасности Украины (СБУ).