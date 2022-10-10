Названо число погибших при взрывах в Киеве

В результате взрывов в Киеве погибли пять человек, еще двенадцать получили ранения. Об этом заявил в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, все пострадавшие и погибшие – «гражданские лица».

При этом Геращенко отметил, что «центральные улицы Киева перекрыты правоохранителями», и призвал киевлян оставаться в укрытиях.

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.