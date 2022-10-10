Кличко сделал заявление после взрывов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города. Как сообщает РБК, он рассказал, что в Шевченковском и Соломенском районах столицы Украины прогремели взрывы — сейчас центральные улицы города перекрыты.

Он призвал горожан во время воздушной тревоги находится в укрытиях.

«В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не ехать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу», — заявил Кличко.

Напомним, что взрывы в Киеве прогремели утром 10 октября. Кроме того, сообщалось об обстрелах в Днепропетровске, Хмельницком, Днепре, Тернополе, Львове и Житомире. Отмечалось, что в результате происшествия некоторые районы Львова и Тернополя остались без света.