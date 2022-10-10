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4 минуты назад

Кличко сделал заявление после взрывов в Киеве

Никита Бородкин

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города. Как сообщает РБК, он рассказал, что в Шевченковском и Соломенском районах столицы Украины прогремели взрывы — сейчас центральные улицы города перекрыты.

Кличко сделал заявление после взрывов в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он призвал горожан во время воздушной тревоги находится в укрытиях.

«В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не ехать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу», — заявил Кличко.

Напомним, что взрывы в Киеве прогремели утром 10 октября. Кроме того, сообщалось об обстрелах в Днепропетровске, Хмельницком, Днепре, Тернополе, Львове и Житомире. Отмечалось, что в результате происшествия некоторые районы Львова и Тернополя остались без света.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявлял, что одна из ракет прогремела неподалеку от офиса Службы безопасности Украины (СБУ).

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