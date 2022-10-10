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5 минут назад

Украинские СМИ: жители Львова и Житомира остались без света

Мария Иванова

В результате взрывов в некоторых районах Львова, Хмельницкого, Житомира и Тернополя пропало электричество. Об этом сообщают «Украинская правда» и «Корреспондент».

По данным «УП», в некоторых районах Львова также не работает сотовая сотовая связь. В Хмельницком, Житомире и Львове частично отключили воду, отмечает «Корреспондент».

В центре Киева перекрыли движение. Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с последствиями взрывов в городе - на них запечатлены горящие автомобили.

По предварительным данным, один из взрывов произошел на Владимирской улице недалеко от здания Службы безопасности Украины (СБУ).

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области.

В Киеве все станции метро перевели в режим укрытий.

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