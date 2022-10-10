СМИ: метро Киева перевели в режим укрытия

Утром 10 октября в Киеве остановили движение поездов на красной линии метро, все станции подземки будут работать в качестве укрытий. Об этом сообщает LB.ua.
Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове и Днепре.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли в центре города в Шевченковском районе и в Соломенском районе.
Кличко обратился к киевлянам и попросил их оставаться в укрытиях.
«В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не уезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу», - заявил он.