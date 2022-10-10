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32 минуты назад

СМИ: взрывы прогремели еще в четырех городах Украины

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщают, что по стране продолжают греметь взрывы. Как пишет РИА Новости, они прозвучали во Львове, Тернополе, Хмельницком, Житомире и Днепре.

В Киеве были слышны еще несколько новых взрывов. Отмечается, что в результате происшествия некоторые районы Львова и Тернополя остались без света.

«Сомнений нет – это теракт»

Напомним, что утром 10 октября украинские СМИ сообщили, что в центре Киева прогремели по меньшей мере четыре взрыва. По словам мэра Виталия Кличко, они произошли в Шевченковском районе. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявлял, что одна из ракет прогремела неподалеку от офиса Службы безопасности Украины.

Также сообщалось об обстрелах в Днепропетровске и Хмельницком — по их информации, есть попадания в объекты военной инфраструктуры.

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