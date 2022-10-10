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21 минуту назад

Взрыв в Киеве попал в эфир телеканала

Lenta.ru

Прогремевший в центре Киева взрыв попал в эфир телеканала «Би-би-си». Запись соответствующего отрывка трансляции опубликовал Telegram-канал издания Baza.

В эфир попал звук пролетающей ракеты, на который обернулся находившийся в Киеве корреспондент телеканала. Затем последовал звук взрыва, а корреспондент ушел из кадра.

Утром 10 октября стало известно о взрывах в разных частях Киева, в том числе на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины. Позднее информацию о взрывах в центре украинской столицы подтвердил мэр города Виталий Кличко.

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