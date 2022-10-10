Взрыв в Киеве попал в эфир телеканала

В эфир попал звук пролетающей ракеты, на который обернулся находившийся в Киеве корреспондент телеканала. Затем последовал звук взрыва, а корреспондент ушел из кадра.

Утром 10 октября стало известно о взрывах в разных частях Киева, в том числе на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины. Позднее информацию о взрывах в центре украинской столицы подтвердил мэр города Виталий Кличко.