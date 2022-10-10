Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива предположил, что один из ударов по Киеву утром 10 октября был нанесен по базе и штабу полка "Азов".

"Один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу - "Азова", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в центра Киева были слышны несколько взрывов. Информацию об этом подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко и советник главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

До этого Геращенко предупреждал, что конфликт на Украине может обостриться после взрыва на Крымском мосту, поэтому Киев просит у Запада нарастить поставки вооружения.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.