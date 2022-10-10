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55 минут назад

Бывший депутат Рады заявил, что один из ударов по Киеву был нанесен по штабу "Азова"

Газета.Ruиещё 2

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива предположил, что один из ударов по Киеву утром 10 октября был нанесен по базе и штабу полка "Азов".

"Один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу - "Азова", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в центра Киева были слышны несколько взрывов. Информацию об этом подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко и советник главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

До этого Геращенко предупреждал, что конфликт на Украине может обостриться после взрыва на Крымском мосту, поэтому Киев просит у Запада нарастить поставки вооружения.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не повреждена.

В мире,Видео,Илья Кива,Антон Геращенко,Виталий Кличко,Верховная Рада,НАК,
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