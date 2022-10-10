Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской — там расположен офис Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщает РИА Новости, неподалеку от этого места также находится офис президента Владимира Зеленского.

Напомним, что утром 10 октября украинские СМИ сообщили, что в центре Киева прогремели по меньшей мере четыре взрыва. По словам мэра Виталия Кличко, они произошли в Шевченковском районе. Также сообщалось об обстрелах в Днепропетровске и Хмельницком — по их информации, есть попадания в объекты военной инфраструктуры.