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17 минут назад

Украинские СМИ заявили о падении ракеты рядом с офисом СБУ в Киеве

Никита Бородкин

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской — там расположен офис Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщает РИА Новости, неподалеку от этого места также находится офис президента Владимира Зеленского.

Напомним, что утром 10 октября украинские СМИ сообщили, что в центре Киева прогремели по меньшей мере четыре взрыва. По словам мэра Виталия Кличко, они произошли в Шевченковском районе. Также сообщалось об обстрелах в Днепропетровске и Хмельницком — по их информации, есть попадания в объекты военной инфраструктуры.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Киева

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета. Путин заявлял, что авторы, исполнители и заказчики подрыва — спецслужбы Украины, а теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

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