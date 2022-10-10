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38 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Тернополе и повторных взрывах в Киеве

Газета.Ruиещё 17

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Тернополе после взрывов в Киеве. Издание "Страна.ua" пишет также о взрыве в Львовской области.

СМИ сообщили о взрывах во Львове и Тернополе
Фото: Газета.руГазета.ру

По его сведениям, некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после "ракетных ударов".

По информации "Телевизионной службы новостей" (ТСН), взрывы продолжаются и в Киеве. Советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил новые взрывы в Киеве и призвал оставаться в укрытиях, а губернатор Киевской области Алексей Кулеба заявил, что работает ПВО, передает Telegram-канал "Политика страны".

В украинской столице из-за взрывов остановили движение поездов по красной ветке метро, подземные станции будут работать как укрытия.

Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города, в Шевченковском районе утром 10 октября были слышны взрывы. Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Житомирской и Киевской областях.

Советник главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской, где находится офис Службы безопасности Украины.

В мире,Антон Геращенко,Виталий Кличко,СБУ,
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