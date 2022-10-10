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1 час назад

Британский миллиардер пообещал мерзнуть зимой назло Путину

Алиса Селезнёва

Миллиардер из Великобритании Джон Кодвелл принял решение отключить отопление в большей части своего особняка, чтобы президент России Владимир Путин «получил на несколько долларов меньше». Об этом пишет газета Mirror.

Британский миллиардер пообещал мерзнуть зимой назло Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я знаю, у нас топливный кризис. Все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь практиковать то, что проповедую. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98% дома останутся холодными», — цитирует газета слова миллиардера.

По мнению Кодвелла, при помощи доходов в топливной сфере Россия финансирует спецоперацию на Украине.

«Я сделаю все возможное, чтобы Путин получил на несколько долларов меньше», - пообещал он.

Издание напомнило, что состояние 70-летнего магната оценивается в 1,58 млрд фунтов стерлингов.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе Великобританией, были введены обширные антироссийские санкции, которые привели к масштабному росту цен на газ.

При этом недовольные ростом стоимости коммунальных услуг европейцы начали выходить на акции протеста, требуя от властей решить эту проблему. Митинги уже прошли в Брюсселе и Ганновере, протестовали и жители Словакии.

В мире,Владимир Путин,
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