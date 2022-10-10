Британский миллиардер пообещал мерзнуть зимой назло Путину

Миллиардер из Великобритании Джон Кодвелл принял решение отключить отопление в большей части своего особняка, чтобы президент России Владимир Путин «получил на несколько долларов меньше». Об этом пишет газета Mirror.

«Я знаю, у нас топливный кризис. Все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь практиковать то, что проповедую. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98% дома останутся холодными», — цитирует газета слова миллиардера.

По мнению Кодвелла, при помощи доходов в топливной сфере Россия финансирует спецоперацию на Украине.

«Я сделаю все возможное, чтобы Путин получил на несколько долларов меньше», - пообещал он.

Издание напомнило, что состояние 70-летнего магната оценивается в 1,58 млрд фунтов стерлингов.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе Великобританией, были введены обширные антироссийские санкции, которые привели к масштабному росту цен на газ.