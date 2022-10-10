Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Киева

Украинские СМИ пишут, что в центре Киева прозвучало как минимум четыре взрыва. Как сообщает РИА Новости, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, взрывы были слышны в Шевченковском районе. Сейчас на место следуют экстренные службы, детали происшествия станут известны позднее.

Как сообщает «Говорит Москва», СМИ также заявляют об обстрелах в Днепропетровске и Хмельницком. Предположительно, есть попадания в объекты военной инфраструктуры.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».