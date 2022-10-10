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25 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Киева

Никита Бородкин

Украинские СМИ пишут, что в центре Киева прозвучало как минимум четыре взрыва. Как сообщает РИА Новости, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, взрывы были слышны в Шевченковском районе. Сейчас на место следуют экстренные службы, детали происшествия станут известны позднее.

Как сообщает «Говорит Москва», СМИ также заявляют об обстрелах в Днепропетровске и Хмельницком. Предположительно, есть попадания в объекты военной инфраструктуры.

Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета. Путин заявлял, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины, а теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

В мире,Виталий Кличко,Владимир Путин,
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