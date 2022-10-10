В Британии задумались, как убрать Трасс

«Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода», — говорится в статье. Автор публикации подчеркнул, что еще ни один британский лидер не терял свою популярность за столько короткий промежуток времени. По его словам, ее рейтинги одобрения опустились ниже, чем у Терезы Мэй или Бориса Джонсона незадолго до их ухода. Ронсли назвал Трасс «быстрорастворимым избирательным цианидом» и «верховной жрицей узкой секты».