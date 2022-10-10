В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
6 минут назад

В Британии задумались, как убрать Трасс

Елена Прошина

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс занимает свою должность всего месяц, но в стране уже ходят разговоры о ее вероятной замене. Об этом пишет главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли, передает РИА Новости.

В Британии задумались, как убрать Трасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода», — говорится в статье. Автор публикации подчеркнул, что еще ни один британский лидер не терял свою популярность за столько короткий промежуток времени. По его словам, ее рейтинги одобрения опустились ниже, чем у Терезы Мэй или Бориса Джонсона незадолго до их ухода. Ронсли назвал Трасс «быстрорастворимым избирательным цианидом» и «верховной жрицей узкой секты».

Автор статьи напомнил, что новый премьер-министр Великобритании убрала с высоких постов всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто поддерживал кандидатуру Риши Сунака, который набрал большую популярность среди депутатов-консерваторов.

Ронсли признал, что в Великобритании идет период чрезвычайно слабого и недееспособно правительства, которое пытается что-то решать и с треском проваливается. Обозреватель добавил, что ранее считал кабинет Бориса Джонсона худшим со времен второй мировой войны, но теперь понимает свою ошибку.

Автор статьи допускает, что вскоре Лиз Трасс потеряет поддержку консерваторов, и ее место премьер-министра займет кто-то другой.

В мире,Эндрю Ронсли,Борис Джонсон,Тереза Мэй,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители