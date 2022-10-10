В Британии задумались, как убрать Трасс

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс занимает свою должность всего месяц, но в стране уже ходят разговоры о ее вероятной замене. Об этом пишет главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли, передает РИА Новости.
«Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода», — говорится в статье. Автор публикации подчеркнул, что еще ни один британский лидер не терял свою популярность за столько короткий промежуток времени. По его словам, ее рейтинги одобрения опустились ниже, чем у Терезы Мэй или Бориса Джонсона незадолго до их ухода. Ронсли назвал Трасс «быстрорастворимым избирательным цианидом» и «верховной жрицей узкой секты».
Автор статьи напомнил, что новый премьер-министр Великобритании убрала с высоких постов всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто поддерживал кандидатуру Риши Сунака, который набрал большую популярность среди депутатов-консерваторов.
Ронсли признал, что в Великобритании идет период чрезвычайно слабого и недееспособно правительства, которое пытается что-то решать и с треском проваливается. Обозреватель добавил, что ранее считал кабинет Бориса Джонсона худшим со времен второй мировой войны, но теперь понимает свою ошибку.
Автор статьи допускает, что вскоре Лиз Трасс потеряет поддержку консерваторов, и ее место премьер-министра займет кто-то другой.