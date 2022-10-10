США жестко отреагировали на решение Саудовской Аравии по нефти

Руководство США планирует внести на рассмотрение обеих палат Конгресса США законопроект, подразумевающий приостановку продажи оружия Саудовской Аравии. Это решение было принято на фоне объявления Эр-Рияда о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает газета Politico, передает ТАСС.

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Американские законодатели пояснили, что Саудовская Аравия «вступила в сговор» с Россией и приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Цена на газ снова выросла, что несомненно сыграло на руку России. Авторы законопроекта считают, что Саудовская Аравия намеренно нанесла удар по США, но они не собираются оставлять это без ответа. США «поставят на паузу» передачу военных технологий, в которых нуждается Саудовская Аравия.

При этом в статье отмечается, что подобные законопроекты, которые ставили под сомнение целесообразность дальнейшего сотрудничества США и Саудовской Аравии, уже вносились в Конгресс по другим поводам, но так и не получили одобрения. Авторы законопроекта подчеркивают, что нынешний случай вызвал сильное возмущение как у республиканцев, так у демократов, так что шансы на реализацию этой инициативы достаточно высоки.