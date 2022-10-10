Власти Белоруссии приостановили экспорт курицы в Россию

В попытке удержать внутренние цены на продукты питания, власти Белоруссии ввели временный запрет на вывоз продукции за границу для семи крупных производителей мясо-молочного сектора. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой документ департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

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Ограничения коснутся экспорта мяса курицы, яиц и молочной продукции в Россию. Это решение связано с необходимостью насыщения внутреннего рынка. Эксперты издания считают, что российские компании в сложившейся ситуации окажутся только в плюсе. Запрет на вывоз совпал с заморозкой с 5 октября в республике цен на продукты питания.

Под ограничения попали «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебская бройлерная птицефабрика (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (выпускает яйца под маркой «Златко») и 1-й Минской птицефабрики (товарный знак «Знатные»), а также Рогачевский и Лепельский молочные комбинаты.

Белоруссия поставляет в Россию 120–140 тысяч тонн мяса птицы в год. По подсчетам источника «Коммерсанта», теперь эта цифра может сократиться на 30 тысяч тонн до конца 2022 года. «Выпадающий объем существенен, что спровоцирует рост цен», — отмечает собеседник издания.

Российские торговые сети пока не получали уведомлений о возможных сбоях с поставками белорусской мясо-молочной продукции.