Европейский союз согласился на невыгодную для себя стратегию США и ввел ограничения против России, которые прежде всего подействовали против него. Многие европейские государства зимой столкнутся с энергетическим кризисом и экономическими проблемами. Такое мнение выразили обозреватели китайской газеты Global Times, передает ТАСС.
Как говорится в публикации, страны Европы готовятся к суровой зиме, так как на фоне взрывов на «Северных потоках» и продолжающегося конфликта между Россией и Украиной ситуация с поставками энергоносителей только ухудшится. Авторы указали, что США при этом продолжат расшатывать европейскую экономику, повышая цены на топливо.
Global Times пишет, что Вашингтон намеренно ликвидирует промышленные компании с рынка Европейского союза. В своих предположениях авторы статьи ссылаются на китайских аналитиков, которые считают, что государства ЕС действуют себе в ущерб и должны задуматься о своей дальнейшей политике.
Обозреватели полагают, что Европа сможет стабилизировать ситуацию только в том случае, если выстроит для себя независимую стратегию и сохранит солидарность. Эксперты КНР считают, что европейским странам не стоит сосредоточивать все свое внимание на энергетическом сотрудничестве с США, так как по это лишает их «устойчивого развития».