В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
32 минуты назад

СМИ: Евросоюз ожидает энергетический кризис из-за США на фоне конфликта на Украине

Елена Прошина

Европейский союз согласился на невыгодную для себя стратегию США и ввел ограничения против России, которые прежде всего подействовали против него. Многие европейские государства зимой столкнутся с энергетическим кризисом и экономическими проблемами. Такое мнение выразили обозреватели китайской газеты Global Times, передает ТАСС.

Евросоюз ожидает энергетический кризис из-за США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, страны Европы готовятся к суровой зиме, так как на фоне взрывов на «Северных потоках» и продолжающегося конфликта между Россией и Украиной ситуация с поставками энергоносителей только ухудшится. Авторы указали, что США при этом продолжат расшатывать европейскую экономику, повышая цены на топливо.

Global Times пишет, что Вашингтон намеренно ликвидирует промышленные компании с рынка Европейского союза. В своих предположениях авторы статьи ссылаются на китайских аналитиков, которые считают, что государства ЕС действуют себе в ущерб и должны задуматься о своей дальнейшей политике.

Обозреватели полагают, что Европа сможет стабилизировать ситуацию только в том случае, если выстроит для себя независимую стратегию и сохранит солидарность. Эксперты КНР считают, что европейским странам не стоит сосредоточивать все свое внимание на энергетическом сотрудничестве с США, так как по это лишает их «устойчивого развития».

В мире,ЕС,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители