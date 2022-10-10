Евросоюз ожидает энергетический кризис из-за США

Европейский союз согласился на невыгодную для себя стратегию США и ввел ограничения против России, которые прежде всего подействовали против него. Многие европейские государства зимой столкнутся с энергетическим кризисом и экономическими проблемами. Такое мнение выразили обозреватели китайской газеты Global Times, передает ТАСС.

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Как говорится в публикации, страны Европы готовятся к суровой зиме, так как на фоне взрывов на «Северных потоках» и продолжающегося конфликта между Россией и Украиной ситуация с поставками энергоносителей только ухудшится. Авторы указали, что США при этом продолжат расшатывать европейскую экономику, повышая цены на топливо.

Global Times пишет, что Вашингтон намеренно ликвидирует промышленные компании с рынка Европейского союза. В своих предположениях авторы статьи ссылаются на китайских аналитиков, которые считают, что государства ЕС действуют себе в ущерб и должны задуматься о своей дальнейшей политике.