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1 час назад

Евросоюз стал применять новый подход к санкциям в отношении России

Газета.Ru

Восьмой пакет санкций Евросоюза против России позволяет накладывать их на граждан или организации, которые помогают России обходить введенные ограничительные меры, сообщает РБК.

Евросоюз стал применять новый подход к санкциям в отношении России
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Согласно документу, ЕС расширил категории лиц, которые могут попасть под санкции "физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений".

Таким образом, под санкции могут попасть те, кто поставляет России оборудование, запрещенное Европой к поставке в страну, или, например, те, кто участвует в переводе активов, которые должны быть заморожены в Евросоюзе, в неевропейскую структуру.

"Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам", - цитирует РБК управляющего партнера брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаша Влостовски.

Также отмечается, что новые санкции затрагивают металлургическую отрасль. Согласно новым ограничительным мерам продукт какой-либо страны не попадет на европейский рынок, если будет изготовлен из российского сырья, однако здесь предусмотрен переходный период до 30 сентября 2023 года для большинства из указанных ЕС продуктов. В течение этого периода ввоз такой продукции будет допустим.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия работает над законопроектом, который позволил бы арестовывать активы, попадающие под санкции против РФ, и использовать их на восстановление Украины.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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