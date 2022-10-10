Бразильский город готовится стать побратимом Иркутска

"С прошлого года у нас завязались отношения с Иркутском. На этой неделе мы получили известие о том, что [в иркутской администрации] одобрили установление отношений побратимства Кампины-дас-Миссойс с Иркутском. Мы очень рады этому", - сказал Жустен. "У нас маленький город, всего 6 тыс. человек, в Иркутске - более 600 тыс.. Но несмотря на такую разницу, всегда найдется чему вместе учиться и что развивать", - добавил он.