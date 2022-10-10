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33 минуты назад

Бразильский город готовится стать побратимом Иркутска

ТАСС

Бразильский город Кампина-дас-Миссойс, имеющий официальный статус колыбели русской культуры в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны, готовится к установлению побратимских отношений с российским Иркутском. Об этом ТАСС рассказал в воскресенье префект Карлус Жустен.

Бразильский город готовится стать побратимом Иркутска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С прошлого года у нас завязались отношения с Иркутском. На этой неделе мы получили известие о том, что [в иркутской администрации] одобрили установление отношений побратимства Кампины-дас-Миссойс с Иркутском. Мы очень рады этому", - сказал Жустен. "У нас маленький город, всего 6 тыс. человек, в Иркутске - более 600 тыс.. Но несмотря на такую разницу, всегда найдется чему вместе учиться и что развивать", - добавил он.

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По словам префекта, установлению связей между Кампиной-дас-Миссойс и Иркутском в немалой степени способствовало проведение в конце прошлого года в сибирском городе выставки работ местного фотографа Эдгара Кавалейро, потомка русских переселенцев в Бразилию, посвященная жизни русской общины бразильской глубинки. Его работы в Иркутск привез бывший настоятель храма Святой Зинады в Рио-де-Жанейро игумен Иннокентий (Деньщиков) при содействии Аргентинской и Южно-Американской епархии РПЦ, генконсульства России в Рио-де-Жанейро, Россотрудничества, управления культуры, туризма и молодежной политики Иркутска. "Рассчитываю по окончании зимы в России посетить Иркутск, когда спадут знаменитые сибирские морозы", - говорит Жустен.

Как следует из текста соглашения об установлении дружественных отношений, имеющегося в распоряжении ТАСС, Кампина-дас-Миссойс и Иркутск будут сотрудничать в области образования, культуры и туризма, способствовать установлению и развитию связей между местными молодежными организациями и творческими коллективами. Кроме того, планируется наладить обмен информацией о современной жизни и событиях, особенностях культуры населения городов, что будет способствовать взаимному формированию положительного имиджа России и Бразилии у жителей Кампины-дас-Миссойс и Иркутска.

В июле 2021 региональные власти официально объявили Кампину-дас-Миссойс колыбелью русской культуры в Риу-Гранди-ду-Сул. Первые русские поселенцы прибыли сюда в 1909 году. 9 октября наряду с днем города в Кампина-дас-Миссойс отмечают также День русской культуры и День Иоанна Богослова, в честь которого назван местный храм РПЦ.

В мире,Россотрудничество,РПЦ,
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