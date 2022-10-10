В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
16 минут назад

Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым

Елена Прошина

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в их домах будет тепло, в отличие от других европейских государств. Таким образом он отреагировал на критику его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости со ссылкой на венгерский HírTV.

Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сийярто пояснил, что российская компания поставляет Венгрии ровно то количество топлива, которое обещала. Он отметил, что о выполнении договоренностей в отношении других стран со стороны «Газпрома» он думать не должен.

Глава МИД Венгрии напомнил, что его встреча с Лавровым подверглась жесткой критике в либеральных СМИ. Он подчеркнул, хотел дополнительно обговорить условия поставок газа, в частности, договориться об отсроченном платеже и объеме импорта. Сийярто считает, что его коллегам в Европе стоило бы задуматься над тем, что зимой в Венгрии будет отопление, в отличие от многих других европейских стран.

Сийярто подчеркнул, что встречи в дипломатических кругах помогают странам договориться о необходимых благах.

«На мой взгляд, для чего же нужна внешняя политика, если не для этого?» — заключил он.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Европейский союз должен использовать все возможности для диалога с Россией. Он считает, что представители других стран должны были последовать его примеру и провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

В мире,Петер Сийярто,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,Газпром,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители