Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в их домах будет тепло, в отличие от других европейских государств. Таким образом он отреагировал на критику его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости со ссылкой на венгерский HírTV.

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Сийярто пояснил, что российская компания поставляет Венгрии ровно то количество топлива, которое обещала. Он отметил, что о выполнении договоренностей в отношении других стран со стороны «Газпрома» он думать не должен.

Глава МИД Венгрии напомнил, что его встреча с Лавровым подверглась жесткой критике в либеральных СМИ. Он подчеркнул, хотел дополнительно обговорить условия поставок газа, в частности, договориться об отсроченном платеже и объеме импорта. Сийярто считает, что его коллегам в Европе стоило бы задуматься над тем, что зимой в Венгрии будет отопление, в отличие от многих других европейских стран.

Сийярто подчеркнул, что встречи в дипломатических кругах помогают странам договориться о необходимых благах.

«На мой взгляд, для чего же нужна внешняя политика, если не для этого?» — заключил он.