В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
34 минуты назад

The Guardian сообщила о нефтяных забастовках и очередях на заправках во Франции

Елена Прошина

Работники компаний ExxonMobil и TotalEnergies во Франции устроили забастовки, требуя повысить им зарплаты. Подобные события негативно отразились на ситуации в стране — очереди на автозаправках выросли. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Guardian.

Франция страдает от нефтяных забастовок и очередей на заправках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в статье, забастовки французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» с участием сотрудников ExxonMobil и TotalEnergies продолжаются. Работники массово не выходят на работу, настаивая на повышении заработной платы. В связи с этим в поставках топлива на АЗС возникли перебои.

Как пишет The Guardian, работники TotalEnergies требуют немедленного повышения денежного вознаграждения на 10%, так как компания получила рекордную прибыль в связи с резким ростом цен на нефть.

По информации издания, три нефтеперерабатывающих завода группы TotalEnergies временно прекратили свою работу, включая крупнейший завод в Нормандии. Забастовки длятся уже почти две недели. При этом сотрудники компании ExxonMobil, которые также настаивают на повышении заработной платы, протестуют уже несколько недель.

Отмечается, что забастовки повлияли на повседневную жизнь во Франции — на некоторых заправочных станциях выстраиваются длинные очереди, автомобилисты могут ожидать до двух часов.

В мире,Exxon Mobil,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители