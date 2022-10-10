Франция страдает от нефтяных забастовок и очередей на заправках

Работники компаний ExxonMobil и TotalEnergies во Франции устроили забастовки, требуя повысить им зарплаты. Подобные события негативно отразились на ситуации в стране — очереди на автозаправках выросли. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Guardian.

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Как говорится в статье, забастовки французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» с участием сотрудников ExxonMobil и TotalEnergies продолжаются. Работники массово не выходят на работу, настаивая на повышении заработной платы. В связи с этим в поставках топлива на АЗС возникли перебои.

Как пишет The Guardian, работники TotalEnergies требуют немедленного повышения денежного вознаграждения на 10%, так как компания получила рекордную прибыль в связи с резким ростом цен на нефть.

По информации издания, три нефтеперерабатывающих завода группы TotalEnergies временно прекратили свою работу, включая крупнейший завод в Нормандии. Забастовки длятся уже почти две недели. При этом сотрудники компании ExxonMobil, которые также настаивают на повышении заработной платы, протестуют уже несколько недель.