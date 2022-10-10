Франция страдает от нефтяных забастовок и очередей на заправках

Работники компаний ExxonMobil и TotalEnergies во Франции устроили забастовки, требуя повысить им зарплаты. Подобные события негативно отразились на ситуации в стране — очереди на автозаправках выросли. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Guardian.
Как говорится в статье, забастовки французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» с участием сотрудников ExxonMobil и TotalEnergies продолжаются. Работники массово не выходят на работу, настаивая на повышении заработной платы. В связи с этим в поставках топлива на АЗС возникли перебои.
Как пишет The Guardian, работники TotalEnergies требуют немедленного повышения денежного вознаграждения на 10%, так как компания получила рекордную прибыль в связи с резким ростом цен на нефть.
По информации издания, три нефтеперерабатывающих завода группы TotalEnergies временно прекратили свою работу, включая крупнейший завод в Нормандии. Забастовки длятся уже почти две недели. При этом сотрудники компании ExxonMobil, которые также настаивают на повышении заработной платы, протестуют уже несколько недель.
Отмечается, что забастовки повлияли на повседневную жизнь во Франции — на некоторых заправочных станциях выстраиваются длинные очереди, автомобилисты могут ожидать до двух часов.