Украинский посол Пристайко: Киев изначально хотел разрушить Крымский мост

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя причастность Киева к теракту на Крымском мосту, заявил, что на Украине изначально говорили о желании разрушить мост, но, по его мнению, ситуация прояснится позже. Об этом сообщает Sky News.
«Я думаю, мы узнаем позже... Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность», — сказал он, отвечая на вопрос том, причастна ли Украина к взрыву.
8 октября Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не повреждена.