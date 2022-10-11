Украинский посол Пристайко: Киев изначально хотел разрушить Крымский мост

«Я думаю, мы узнаем позже... Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность», — сказал он, отвечая на вопрос том, причастна ли Украина к взрыву.